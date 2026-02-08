SANTA MARINELLA – Tragedia sfiorata poco fa a Santa Marinella. Per cause in corso di accertamento, infatti, è crollata la protezione della ferrovia al ponte sulla Vecchia Aurelia (direzione quartiere Quartaccia, verso il cimitero). Sul posto la Polizia locale. Fortunatamente al momento non transitavano auto o mezzi.

Sulla linea Roma - Civitavecchia, dalle ore 16:30, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Civitavecchia e Santa Severa per accertamenti tecnici sulla linea. I treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Riprogrammata l’offerta commerciale, Rfi sta procedendo all’attivazione dei bus emergenziali. Sul posto i tecnici di RFI e i Vigili del Fuoco.



