ALLUMIERE - La campionessa del pattinaggio di velocità Francesca Lollobrigida trionfa ai Giochi invernali di Milano-Cortina, durante la preparazione era stata ospitata dalla ex giunta Pasquini: sui social riemergono foto e ricordi di amministratori e cittadini. L’oro conquistato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina nel pattinaggio di velocità non è soltanto il coronamento di una carriera sportiva straordinaria, ma anche una vicenda che intreccia sport di alto livello e memoria di comunità. In queste ore di festa per la vittoria olimpica ad Allumiere riaffiora il ricordo del periodo in cui la campionessa fu ospitata sul territorio durante una fase importante della sua preparazione atletica, accolta e sostenuta dalla giunta guidata dall’allora sindaco Antonio Pasquini. Un legame che oggi viene ricordato con orgoglio non solo dagli ex amministratori, ma anche da molti cittadini. Sui social network, in particolare su Facebook, stanno comparendo numerose fotografie che ritraggono l’atleta insieme a esponenti della passata amministrazione, ma anche con semplici cittadini, operatori locali e altre figure del mondo associativo e istituzionale del Comune. Scatti che raccontano un clima di vicinanza e di partecipazione e che restituiscono l’immagine di una comunità che, pur nel suo piccolo, ha incrociato una grande storia sportiva. I membri della passata amministrazione comunale hanno voluto esprimere pubblicamente le proprie congratulazioni alla campionessa per l’ennesimo successo internazionale. «Vederla oggi sul gradino più alto del podio olimpico – sottolinea Antonio Pasquini – è motivo di grande soddisfazione. Ricordiamo bene il periodo dei suoi allenamenti qui: un’esperienza che ci ha permesso di conoscere da vicino non solo un’atleta di altissimo livello, ma anche una persona disponibile e determinata». Il riaffiorare di immagini e ricordi sui social ha avuto anche l’effetto di riaccendere l’orgoglio di molti allumieraschi, che in quelle foto rivedono momenti di condivisione semplice: una stretta di mano, una foto di gruppo, un saluto informale. Con la medaglia d’oro al collo e l’attenzione internazionale puntata sulle sue imprese Francesca Lollobrigida diventa simbolo di determinazione e successo: la piccola comunità di Allumiere ha l’orgogli di aver condiviso momenti importanti accanto a una grande protagonista dello sport mondiale.