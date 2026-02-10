CIVITAVECCHIA – Scene da film d’azione quelle andate dell’altro pomeriggio in zona Aurelia nord, a pochi metri dal centro commerciale. In pieno giorno, e sotto gli occhi di numerosi passanti, i Carabinieri hanno bloccato la strada con un intervento fulmineo, fermando un’auto in corsa e immobilizzando i due uomini che si trovavano a bordo, armi in pugno e massima determinazione.

L’operazione si è svolta in un orario in cui l’area era particolarmente frequentata, generando inevitabilmente stupore tra automobilisti e qualche pedone. I militari dell’Arma, dopo aver bloccato il veicolo, hanno fermato i due occupanti, entrambi residenti a Cerveteri, e li hanno condotti in caserma per gli accertamenti di rito. Sul caso vige al momento il massimo riserbo. Tuttavia, secondo le prime informazioni trapelate, l’episodio potrebbe essere collegato a un’indagine per estorsione ai danni di un imprenditore di Civitavecchia. I due uomini, stando a quanto emerso, si sarebbero presentati presso l’azienda della presunta vittima per poi allontanarsi a bordo dell’auto dell’imprenditore stesso.

È proprio in questa fase che sarebbe scattato l’intervento dei Carabinieri, che, secondo quanto si apprende, stavano già monitorando la situazione e seguendo i sospetti a distanza. Il blocco sull’Aurelia sarebbe stato quindi il momento conclusivo di un’operazione pianificata con attenzione, finalizzata a evitare rischi per i cittadini e a cogliere i responsabili in flagranza.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e per ricostruire nel dettaglio i contorni di un episodio che ha acceso ancora una volta i riflettori sull’efficacia dell’azione preventiva delle forze dell’ordine.