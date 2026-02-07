LADISPOLI – La sua partecipazione era persino a rischio per via di un’infezione ad ottobre. E invece Francesca Lollobrigida si è rialzata come un pugile al tappeto, ha iniziato a lavorare sodo per arrivare a Milano-Cortina in forma accettabile. Volto disteso prima della gara, incitata dal pubblico mentre canticchiava “Nel blu, dipinto di blu”, la regina dei pattini di velocità sul ghiaccio, nel giorno del suo compleanno, è andata a prendersi l’oro piazzando pure il record Olimpico, oltre che il record nazionale. Fa festa l’Italia, fa festa Ladispoli per la 35enne diventata mamma con il tuo Tommaso che a nemmeno 3 anni era lì col papà, Matteo Angeletti, a supportare la mamma campionessa. Lacrime, emozioni e poi l’inno di Mameli sul podio. Alè Francesca! Nel 2022 ai giochi Olimpici di Pechino aveva ottenuto il bronzo nella mass start e poi anche un argento nella gara dei 3.000. A gennaio 2024 altro terzo posto ad Heerenveen in Olanda dopo soli sette mesi dal parto. Ora ci sono altre tre gare davanti per la Lollobrigida che non vuole smettere di stupire.

