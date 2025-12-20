Il 2025 si chiude con un derby elettrico per il Civitavecchia Calcio. L’ultima giornata d’andata dell’Eccellenza vedrà i nerazzurri giocare alle 15 allo stadio Rocchi contro la Viterbese, in una situazione che ha del paradossale, poiché i leoni gialloblù potrebbero arrivarci con un morale migliore rispetto a Funari e compagni, un aspetto che nemmeno un pazzo avrebbe considerato fino a tre settimane fa. I nerazzurri stavano volando, con la speranza di ricacciare sotto l’Aranova capolista, mentre il team della Tuscia aveva completamente fermato gli ormeggi e stava naufragando tra addii di giocatori e dirigenti, con i rimborsi spese non pagate e un Piero Camilli non intenzionato a tornare in scia.

Ma, incredibilmente, è tutto cambiato: il Civitavecchia ha messo in cascina zero punti tra il gol incassato al 93esimo a Soriano e la tremenda battuta d’arresto con l’Aranova, avanzato a +12 in classifica. D’altro canto, la Viterbese ha ripreso fiducia con l’arrivo di Piero Camilli in società, ha fatto tornare mister Gardini e il direttore Di Loreto, oltre ad ingaggiare alcuni calciatori che hanno ampliato la rosa. Il Civitavecchia partirà sfavorito al Rocchi?

Forse questo no, ma l’ombra di una terza sconfitta consecutiva proprio a ridosso della sosta per le festività di fine anno (pausa fino a un certo punto, si tornerà con un altro doppio turno ravvicinato), non può lasciare tranquilli e potrebbe far tornare considerazioni che avevano lasciato molto lontane finora.

«Sarà una partita importante – dichiara Alessandro De Costanzo, a segno su punizione con l’Aranova. Loro sono pur sempre la Viterbese, al di là della stagione surreale che stanno vivendo. Giocheremo in uno stadio importante. Sappiamo quanto peserà questo match, abbiamo subito girato pagina dopo la sconfitta con l’Aranova, cercando di non pensare troppo. Scenderemo in campo con lo spirito giusto. Non credo che siamo sfortunati perché giochiamo con una Viterbese col morale alle stelle, dobbiamo pensare al nostro. Non abbiamo accusato lo stop con l’Aranova, credo che a parte 10 minuti del primo tempo e la parte dove abbiamo subito quel gol rocambolesco, la gara è stata approcciata benissimo, c’è stata un’ottima prestazione. Rimaniamo sempre una squadra forte».

Ma come sta cambiando sul fronte offensivo il Civitavecchia con la nuova pelle? «Avevamo elementi validi – conclude il “Pocho” De Costanzo – così come quelli che ci sono ora, che sono di una caratura importante, ci aiuteranno con la loro esperienza. Dopo un primo momento di ambientamento, ora tutti si sono integrati benissimo. Siamo un gruppo sano. Non è cambiato granché nel modo di giocare».

Viterbese-Civitavecchia sarà arbitrata da un fischietto fuori regione: Marco Apuzzo di Terni. Assistenti arbitrali Simone Morlacchetti di Roma 2 e Daniele Colizzi di Albano Laziale.

