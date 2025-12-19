Social
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa venerdì 19 dicembre 2025
Cronaca

TG +24 edizione 19 dicembre 2025

SUTRI

Viale Marconi, pioggia di fondi per la riqualificazione

L’annuncio del sindaco: «Ottenuti 430 mila euro dalla Regione Lazio»
i lavori

Mercato, rimossa la tensostruttura

Francesco Baldini
Cronaca

Tassa di soggiorno a Tarquinia: dieci giorni al via tra polemiche e contestazioni

L’incontro che si è svolto in Comune con gli operatori si porta dietro ancora dubbi e interrogativi
Alessandra Rosati
Cronaca

Gioventù nazionale Tarquinia organizza per sabato 20 dicembre una raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà

Alessandra Rosati
Cronaca

Lutto a Civitavecchia: è morto Giancarlo Termini

Fratelli d’Italia e Paolo Iarlori esprimono profondo cordoglio
Alessandra Rosati
Cronaca

Pala Fersini: il polo sportivo e sociale restituito alla città di Fiumicino

Sabato 20 dicembre l’inaugurazione della struttura completamente rimodernata
Cronaca

All’aeroporto di Fiumicino il ricordo di Antonio Zara

La commemorazione del finanziere ucciso nell’attentato
Cronaca

Rubano un motorino e tentano la rapina: arrestati

La folle fuga dei due proseguita fino a via Trincea delle Frasche
