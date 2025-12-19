Amministrazione
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa venerdì 19 dicembre 2025
Cronaca
TG +24 edizione 19 dicembre 2025
SUTRI
Viale Marconi, pioggia di fondi per la riqualificazione
L’annuncio del sindaco: «Ottenuti 430 mila euro dalla Regione Lazio»
i lavori
Mercato, rimossa la tensostruttura
Francesco Baldini
Cronaca
Tassa di soggiorno a Tarquinia: dieci giorni al via tra polemiche e contestazioni
L’incontro che si è svolto in Comune con gli operatori si porta dietro ancora dubbi e interrogativi
Alessandra Rosati
Cronaca
Gioventù nazionale Tarquinia organizza per sabato 20 dicembre una raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà
Alessandra Rosati
Cronaca
Lutto a Civitavecchia: è morto Giancarlo Termini
Fratelli d’Italia e Paolo Iarlori esprimono profondo cordoglio
Alessandra Rosati
Cronaca
Pala Fersini: il polo sportivo e sociale restituito alla città di Fiumicino
Sabato 20 dicembre l’inaugurazione della struttura completamente rimodernata
Cronaca
All’aeroporto di Fiumicino il ricordo di Antonio Zara
La commemorazione del finanziere ucciso nell’attentato
Cronaca
Rubano un motorino e tentano la rapina: arrestati
La folle fuga dei due proseguita fino a via Trincea delle Frasche
