SANTA MARINELLA – «Abbiamo appreso solo ora la notizia del sequestro di tutto il materiale informatico in possesso del signor Roberto Angeletti, il quale per mesi, con cadenza quotidiana, ha invaso tutti i social del comprensorio, con notizie riservate per le quali vigeva già il divieto di divulgazione». Lo afferma l’ex sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei che commenta: «La giustizia a volte arriva lenta ma arriva sempre. Ora si apre la fase di richiesta di risarcimento danni».
