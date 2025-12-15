TARQUINIA – Ladri in azione in un negozio di telefonia situato nel centro storico di Tarquinia. I malviventi hanno agito nel corso della notte, danneggiando la vetrina e forzando l’accesso del punto commerciale “Urban Tech”, ed hanno fatto man bassa di telefonini e altri dispositivi elettronici. Un furto che si aggiunge ad altri registrati in città e che mette sul chivalà cittadini e commercianti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Si indaga a 360 gradi per dare un volto ai ladri. Come ogni anno nel periodo a ridosso del Natale si registra un incremento di furti perpetrati con le più disparate tecniche. Diverse settimane fa anche un ristorante del centro è stato vittima di furto per mano di un tecnico di elettrodomestici fuggito con il furgone dell’azienda per la quale prestava servizio e il denaro con tanto di portafogli di valore del titolare. Altri furti in si sono registrati in queste ultime settimane in città.

