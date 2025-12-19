CIVITAVECCHIA – Anche a Civitavecchia il periodo natalizio conferma un andamento complessivamente positivo per il settore della ristorazione, pur senza registrare picchi eclatanti.

Secondo le rilevazioni effettuate da Confcommercio Litorale Nord, circa il 70% delle attività ristorative resterà aperto per l’intero periodo delle festività, coprendo le principali ricorrenze: la cena della Vigilia del 24 dicembre, il pranzo di Natale del 25 e la cena di San Silvestro del 31 dicembre.

Quasi la totalità dei locali aperti proporrà menù dedicati sia per il consumo sul posto sia in modalità asporto, una formula che continua a riscuotere un buon riscontro anche sul territorio. Diverse attività hanno infatti confermato che anche l’asporto sta registrando una discreta richiesta, soprattutto da parte di famiglie e piccoli gruppi che scelgono di festeggiare in casa senza rinunciare alla qualità della ristorazione locale.

Dal punto di vista gastronomico, i menù natalizi saranno prevalentemente a base di pesce, anche grazie all’importantissimo pescato locale, tornato finalmente disponibile dai primi giorni di dicembre dopo un periodo di blocco particolarmente preoccupante tra ottobre e novembre. Accanto alle proposte di mare, non mancheranno menù di carne e, in molte attività, soluzioni vegetariane e vegane su richiesta, a conferma di un’offerta sempre più attenta e inclusiva.

Nella quasi totalità dei pubblici esercizi civitavecchiesi si è scelto di puntare sulla qualità dell’esperienza piuttosto che sulla quantità, privilegiando ambienti curati, tempi adeguati e un servizio attento, con l’obiettivo di far sentire le persone accolte e valorizzare appieno il clima delle festività.

In questo contesto si inserisce la dichiarazione del Presidente di Confcommercio Litorale Nord, Graziano Luciani:

«Le festività devono essere un momento di serenità, condivisione e divertimento per tutti. Rivolgiamo un appello a chi sceglierà di trascorrere questi giorni nei locali della città e a chi parteciperà alla serata di Capodanno in piazza Fratti affinché mantenga comportamenti consoni al clima di festa, evitando eccessi. In presenza di episodi sporadici di tensione o litigi, è importante isolarli e segnalarli tempestivamente alle forze dell’ordine. Ribadiamo inoltre l’invito a non mettersi assolutamente alla guida in caso di alterazione da alcol.

Colgo l’occasione anche per chiedere alle attività del centro storico, in occasione della splendida serata del 23 dicembre dedicata alle tradizionali “Pastorelle di Natale”, di limitare l’utilizzo della diffusione audio e di accogliere, come avvenuto negli anni passati, queste realtà offrendo spazi per le esibizioni e bevande calde, contribuendo così a preservare lo spirito autentico e popolare di questa tradizione».

A sottolineare il valore umano e professionale del comparto interviene il Responsabile Territoriale di Confcommercio Litorale Nord, Cristiano Avolio:

«In questi giorni di festa desidero ricordare l’impegno di tutte le persone che lavoreranno mentre altri si godono il Natale e il Capodanno: cuoche e cuochi, cameriere e camerieri, bariste e baristi, personale di sala e di cucina. Augurandogli buon lavoro, chiediamo alla clientela comprensione e collaborazione, ricordando che qualche minuto di attesa in più è spesso il risultato di un grande sforzo organizzativo. L’obiettivo è che queste siano serate di festa e di giubilo per tutti, in cui anche chi lavora possa sentirsi parte del clima di condivisione».

Avolio ha inoltre ricordato che come da programma, per il mese di dicembre l’area test dedicata all’evento enogastronomico diffuso “Giovedì Local Food” osserverà una pausa, per poi riprendere da metà gennaio con nuove adesioni e con diverse attività che stanno continuando a entrare nel progetto.

«Nel settore dei pubblici esercizi – conclude Avolio – stiamo inoltre lavorando già da alcuni mesi a una importante novità che porterà ulteriore lustro e valore a tutto il comparto enogastronomico del territorio, confermando il ruolo centrale della ristorazione come motore economico, sociale e culturale della città».

©RIPRODUZIONE RISERVATA