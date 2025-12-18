CIVITAVECCHIA – Il mondo della politica piange la scomparsa di Giancarlo Termini. Fratelli d’Italia Civitavecchia e Paolo Iarlori esprimono profondo cordoglio.

«Giancarlo Termini, per tutti noi semplicemente “Giannetto”, è stato una figura di riferimento della Destra civitavecchiese – afferma Paolo Iarlori coordinatore di Fratelli d’Italia Civitavecchia - Presidente del primo circolo di Alleanza nazionale, è stato un valido e apprezzato consigliere comunale, incarnando sempre con coerenza, passione e dignità i valori della nostra comunità politica».

«Uomo di grande signorilità, generoso e mai sopra le righe - aggiunge Iarlori - Giannetto ha amato profondamente Civitavecchia, dimostrando questo amore non solo attraverso il suo impegno politico, ma anche con una straordinaria attività culturale e di ricerca storica. Collezionista appassionato di libri e cartoline antiche della nostra città, ha lasciato un segno indelebile con le sue opere “Omaggio alla città” ed “Elogio della città”, frutto di anni di studio, dedizione e autentico amore per la storia e l’identità civitavecchiese".

"Con la sua scomparsa - conclude Paolo Iarlori - la nostra Comunità perde molto. Io, personalmente, perdo un caro amico. A Dio, Giannetto. È stato un privilegio conoscerti ed esserti amico. Non ti dimenticherò mai".

