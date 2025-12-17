TARQUINIA - La Polizia di Stato della Questura di Viterbo, Commissariato di Tarquinia, ha arrestato un uomo italiano di 74 anni per detenzione illegale e abusiva di armi e, nel contempo, lo ha indagato in stato di libertà per i maltrattamenti in famiglia ai danni della figlia di 34 anni. La Volante del Commissariato è intervenuta su richiesta della ragazza tramite Nue, a seguito di un’ennesima aggressione verbale ma, nel corso dell’intervento, gli agenti hanno constato la presenza di altre aggressioni, anche fisiche, avvenute nei giorni antecedenti. La giovane, molto impaurita, è stata accompagnata tramite personale medico presso l’ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove è stata sottoposta alle cure del caso ed ha attivato il “codice rosa”.

Dagli ulteriori accertamenti sull’uomo, svolti immediatamente, sono emerse vecchie movimentazioni di armi a suo carico; pertanto, in considerazione del tipo di reato commesso, gli agenti hanno deciso di approfondire la situazione e, presso l’abitazione, hanno trovato due fucili e una pistola detenuti illegalmente, poiché privi di ogni titolo.

L’uomo, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa di ulteriori indicazioni. Dai successivi accertamenti svolti sulle armi sequestrate è emerso, inoltre, che una di esse era intestata ad un suo conoscente. Per quanto sopra, siè proceduto ad effettuare una verifica anche nei confronti del titolare dell’arma in questione e, anche in questo caso, sono state rinvenute alcune cartucce a palla unica e cinque fucili, di cui tre detenuti con relativa autorizzazione ma spostati in un domicilio differente, senza comunicazione, all’autorità di pubblica sicurezza e due risultanti detenuti senza alcun titolo. Le armi e le munizioni sono state sequestrate e l’uomo, anche lui italiano di 70 anni, è stato indagato in stato di libertà.

Giova ricordare che vale la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio. ©RIPRODUZIONE RISERVATA