CIVITAVECCHIA – Il riassetto del Tpl entra nella fase operativa e Civitavecchia Servizi Pubblici segue con attenzione ogni passaggio.

Lo ha confermato la presidente del Cda della municipalizzata, Francesca Romana Tomaselli, intervenuta ieri mattina a “News & Coffee” su CivonlineTv. «La Regione Lazio – ha spiegato – ha avviato il programma delle Unità di Rete e la gara Astral si è conclusa proprio in questo periodo. Il contributo regionale che oggi viene riconosciuto alle singole aziende, tra cui Csp, sarà destinato agli aggiudicatari che gestiranno le Unità di Rete».

Nell’unità di rete Tirreno nord, insieme a Civitavecchia, figurano i comuni di Allumiere, Anguillara Sabazia, Arlena di Castro, Bracciano, Canale Monterano, Canino, Cellere, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Oriolo Romano, Piansano, Santa Marinella, Tarquinia, Tessennano, Tolfa, Trevignano Romano e Tuscania.

In questo scenario, ha sottolineato Tomaselli, Csp e Amministrazione comunale sono «spettatori di un percorso già avviato», ma chiamati ora a interloquire con tutti i soggetti coinvolti.

Priorità assoluta, ha ribadito, la tutela dei lavoratori. «Nella gara - ha assicurato la presidente Tomaselli - è prevista una clausola sociale, che garantisce l’assorbimento del personale da parte del nuovo aggiudicatario con le medesime condizioni contrattuali». L’azienda è in attesa di conoscere ufficialmente l’identità del vincitore per avviare le interlocuzioni necessarie e accompagnare il passaggio di consegne, previsto entro aprile.

Tomaselli ha evidenziato il contatto costante con le organizzazioni sindacali, attraverso riunioni frequenti, e soprattutto l’interesse di Csp a mantenere alcune linee e servizi speciali. Il riferimento è sicuramente al collegamento porto-stazione, la linea che oggi garantisce un’entrata consistente per le casse della municipalizzata. Su questo fronte si giocherà la partita, nelle prossime settimane. «Il sindaco ha già avviato un confronto con la Regione – ha aggiunto – e noi siamo al suo fianco per supportare accordi chiari e certi. È normale che ci sia preoccupazione – ha concluso – ma stiamo lavorando per garantire certezze a lavoratori, cittadinanza, azienda e Comune».

