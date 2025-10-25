Il Cerveteri battezza la nuova maglia, questa mattina alle 11.00 al Galli di fronte al Campagnano, matricola che ha avuto un avvio sorprendente. Capitan Piano e compagni hanno un unico obiettivo, infilare la terza vittoria di fila. Serve concentrazione al cospetto di una formazione che fa del gruppo la sua forza. Assente l'esterno Dato, che in allenamento ha avuto una lieve lesione al ginocchio. Sarà della gara Bracaglia che torna in campo con il naso in via di assestamento, dopo una frattura. Per il resto, mister Ferretti può contare sulla squadra che domenica scorsa ha vinto in quel di Pescia Romana.

«Troveremo una squadra in salute – spiega il tecnico – che per ora ha fatto vedere delle ottime cose, vincendo con delle squadre importanti. Sono un organico di spessore, hanno tanto entusiasmo e quindi dovremo tenere alta la concentrazione, senza regalare troppo -afferma il tecnico etrusco».

Momento positivo per i Cervi, che come dicevamo hanno raccolto sei punti nelle ultime due gare, togliendosi di dosso la malasorte. Ora ci sono tre gare fondamentali, compresa la coppa mercoledì prossimo sul campo della Luiss. A seguire trasferta a Tarquina, che assume il sapore di una sfida vera e agonisticamente avvincente.

