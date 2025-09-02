Ancora una novità importante per l’Evergreen. La società del presidente Thomas Paolini annuncia di avere un nuovo preparatore dei portieri, ovvero Stefano Baroncini, che si occuperà degli estremi difensori della prima squadra e delle categorie agonistiche.

«Barone non ha bisogno di presentazioni – affermano dal club gialloblù - è un orgoglio per la nostra società accoglierlo nella nostra famiglia. Ha scritto pagine importanti della Civitavecchia calcistica tra i pali e siamo sicuri continuerà a farlo in questa veste per le nostre attuali e future generazioni di portieri». Quindi un altro elemento che si aggiunge in società, con la voglia di far crescere ulteriormente una società sempre più emergente nel contesto del calcio civitavecchiese e non solo.

