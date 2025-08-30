SANTA MARINELLA – Il dottor Carlo Cecconi, presidente del Comitato Viviamo la città, risponde alle esternazioni del sindaco Tidei, in merito al flashmob attuato dagli attivisti del comitato per porre l’attenzione sulla situazione dei rifiuti in città.

“A Santa Marinella, evidentemente, l'arte della narrazione ha superato la cruda realtà – dice in una nota Cecconi - il sindaco, con la solita disinvoltura, ha commentato il nostro flashmob come un'uscita furtiva, quasi vergognosa. Evidentemente, la sua memoria selettiva ignora la definizione stessa di flashmob, una manifestazione, per l'appunto, di pochi minuti, mirata a un impatto immediato, per poi dissolversi. Non siamo fuggiti, abbiamo semplicemente concluso la nostra performance, come da copione. E, a giudicare dai bravi che abbiamo raccolto dai cittadini presenti, il messaggio è arrivato forte e chiaro, a differenza delle sue dichiarazioni. Il sindaco insiste nel dipingere una Santa Marinella linda e pimpante, una specie di cartolina patinata che esiste solo nelle sue fantasie o, forse, negli uffici ben schermati del palazzo. La verità, quella che i cittadini vivono quotidianamente e che i suoi occhi evidentemente non vogliono vedere, è ben diversa. Santa Marinella è una discarica a cielo aperto, una vera e propria schifezza, per dirla senza mezzi termini”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA