CIVITAVECCHIA – Il residenti del quartiere Boccelle sono esasperati e parlano di una situazione insostenibile. Il riferimento è al Parco Baden Power che, hanno denunciato, versa purtroppo in uno stato di totale abbandono. «Le erbacce crescono incontrollate, grossi rami tagliati da tempo giacciono abbandonati nel parco, mattoni rotti e giochi per bambini in pessime condizioni rendono l’area pericolosa e poco fruibile. I marciapiedi presentano marmi spaccati, segno evidente di incuria – hanno spiegato – e mancata manutenzione, in tutto ciò si aggiunge l'inciviltà di alcuni proprietari che non raccolgono le deiezioni dei propri cani. A peggiorare la situazione, gruppi di giovani che entrano illecitamente nel parco durante la notte, quando il parco è già chiuso, disturbando la quiete dei residenti: urla, chiacchiere e schiamazzi svegliano le persone nel sonno, lasciando spesso bottiglie, scatole di alimenti e pacchetti di sigarette in giro».

I residenti chiedono con forza l’installazione di telecamere di sorveglianza: «Sono assolutamente necessarie – hanno spiegato – per garantire sicurezza e rispetto per chi vive nei dintorni e per chi frequenta il parco. I residenti subiscono questa situazione da anni e siamo stremati da un degrado così evidente e continuativo. Non possiamo più aspettare: il parco è uno spazio comune e deve essere sicuro, pulito e accessibile a tutti».