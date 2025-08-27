CIVITAVECCHIA – Sono cinque le nuove educatrici assunte a tempo pieno e indeterminato a seguito della chiusura della procedura concorsuale per educatori destinati ai nidi comunali. Il bando inizialmente prevedeva la copertura di tre posti, resisi vacanti a seguito di pensionamenti e dimissioni. Successivamente, a seguito di ulteriori cessazioni dal servizio, sono state adottate le necessarie modifiche al PIAO che hanno consentito di procedere all’assunzione di due unità aggiuntive. Le neoassunte saranno destinate ai nidi comunali “Le Briccole” e “Il Giardino di Ginevra”. Alla graduatoria, che conta 38 idonei, si potrà attingere per eventuali sostituzioni e per il potenziamento dei servizi educativi. L’anno educativo avrà inizio lunedì 1 settembre con il personale al completo, garantendo così continuità e qualità del servizio. Dal 1° ottobre sarà inoltre attivato il servizio aggiuntivo con prolungamento dell’orario fino alle 15.30. «Queste assunzioni - ha commentato il sindaco Piendibene - rappresentano un segnale importante per le famiglie e per la città. Vogliamo garantire stabilità e continuità a un servizio fondamentale come quello dei nidi, investendo sulla qualità educativa e sul sostegno ai più piccoli». «Ringrazio gli uffici della Pubblica Istruzione per il lavoro svolto con grande professionalità - ha fgatto eco l’assessore Tinti - con le nuove educatrici diamo forza e stabilità ai nidi comunali, che rappresentano una risorsa preziosa per le famiglie e per la crescita dei bambini».

