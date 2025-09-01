CIVITAVECCHIA Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giancarlo Frascarelli ha presentato ieri una mozione urgente per chiedere che anche Civitavecchia applichi la cosiddetta “rottamazione quinquies” ai tributi locali. La misura, attualmente all’esame della Commissione Finanze del Senato e destinata a confluire nella Legge di Bilancio 2026, prevede la possibilità di regolarizzare i debiti fiscali affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, con rateizzazione fino a 120 mesi e la cancellazione di sanzioni, interessi e interessi di mora.

Frascarelli sottolinea come l’estensione della rottamazione anche a tasse e imposte locali – IMU, TARI, addizionale Irpef comunale, multe – rappresenterebbe un sostegno concreto per famiglie e imprese, duramente colpite da crisi economica, inflazione e aumento dei costi energetici. Secondo il consigliere, un simile provvedimento non solo alleggerirebbe la pressione fiscale, ma favorirebbe anche il rientro nei pagamenti, prevenendo nuove insolvenze e garantendo nel tempo maggior gettito per l’ente.

La mozione impegna inoltre sindaco e giunta a sospendere temporaneamente l’invio delle cartelle esattoriali fino all’adozione della normativa nazionale, per evitare un aggravio a carico dei contribuenti che potrebbero successivamente accedere alla definizione agevolata. Tra gli altri punti, anche la promozione di una campagna informativa chiara e capillare sulle opportunità offerte dalla misura e la relazione periodica al Consiglio comunale sugli effetti in termini di gettito e di sostegno al tessuto economico locale.