CIVITAVECCHIA – Incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla Mediana, in via Lepanto, all’altezza della banca. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, un’auto ha perso il controllo ribaltandosi su un lato.

Alla guida un uomo di 50 anni, che sarebbe riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo, soccorso subito dai passanti.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: la viabilità è rimasta a lungo rallentata, aggravata dai lavori in corso per la realizzazione della nuova rotatoria tra Mediana e via Benci e Gatti, già causa di code e disagi quotidiani.

