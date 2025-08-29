PHOTO
S. MARINELLA - È stata trasferita nell’istituto di Medicina legale del Verano la salma di Antonio Parasiliti, il 52enne militare dell’esercito deceduto giovedì mattina mentre si stava recando al lavoro con il suo scooter sulla statale Aurelia, all'altezza del centro militare di S. Severa a causa di uno scontro frontale con un'auto guidata da due bagnini di S. Marinella in servizio alla spiaggia libera del castello di S. Severa.
Saranno gli accertamenti sul corpo del militare a fare chiarezza sulla tragedia che getta la comunità di Santa Marinella nello sconcerto e nel dolore, per un’altra vittima della strada.
Si attende la riconsegna del corpo del militare, ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria, alla famiglia Parasiliti che poi potrà fissare i funerali.
©RIRPRODUZIONE RISERVATA