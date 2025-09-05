Social
Amministrazione
Degrado a Campo di Mare
operazione nerone

Smantellata rete di spaccio: i ringraziamenti del Sindaco

redazione web
Il caso

«Via Bellavista, 10 giorni per il recupero del palazzo»

Il Comune di Viterbo mette alle strette il privato, Frontini: «Tolleranza zero verso chi non mantiene in stato decoroso le proprie proprietà»
comune e scuola

Servizio Oepac, i dubbi di Attig e Usb

L’esponente della Svolta evidenzia criticità nella procedura di affidamento dell’appalto da 108mila euro alla Cooperativa Nuova Era. Il sindacato chiede un confronto
redazione web
Solidarietà

A Cena insieme... per aiutare gli chi ha bisogno

Dal 5 al 7 settembre torna l’iniziativa in piazza del Caduti, Arruzzolo (Viterbo con amore): «Siamo arrivati ad assistere 300 famiglie»
Il fatto

Settembre, è festa anche nelle frazioni

Mese di eventi patronali con il sostegno del Comune per un totale di quasi 50mila euro. Tra gli appuntamenti il Patto d’Amore de La Quercia e la sagra della castagna a San Martino
Amministrazione

Pnrr, 1,6 milioni per la nuova infanzia

Il cantiere accelera verso la chiusura: progetto pensato per comunità educante e famiglie
Redazione Web
il caso

La rotatoria della discordia

L’avvio dei lavori per l’opera tra via Benci e Gatti e mediana scatena la polemica. L’opposizione parla di rischio traffico paralizzato con la nuova viabilità ma il Pincio è fiducioso
Redazione Web
Le iniziative

S. Rosa: con i fondi regionali promozione, pubblicità e mostre

Presentate le iniziative finanziate con le risorse della Pisana previste inizialmente per il Trasporto straordinario: 4 i progetti tra cui la valorizzazione del Monumento del pellegrino
Il fatto

Viterbo: impianto sportivo intitolato a Pollastrelli

La proposta della giunta per dedicare il Barco Murialdina al senatore scomparso
