A riposo la mountain bike, il mese di agosto ha visto due atleti della Mtb Santa Marinella protagonisti di una lunga serie di competizioni su strada, tra il Veneto e la Toscana, con risultati di spicco.

Ad aprire le danze è stato Michele Feltre, instancabile e sempre in gara. La sua serie di ottimi piazzamenti è iniziata domenica 10 agosto a Villanova di Striana, dove ha conquistato un ottimo quarto posto nella agguerrita categoria supergentlemen B. Senza sosta, già mercoledì 13 era di nuovo al via a Quantin, dove ha addirittura migliorato la sua prestazione salendo sul podio con un magnifico secondo posto. Ma non era finita qui: sabato 16 agosto ha chiuso la sua trionfale trasferta veneta al Circuito della Carbonera di Treviso, piazzandosi con un più che dignitoso sesto posto.

Contemporaneamente, Pierluigi Stefanini portava in alto i colori della società per le strade assolate della Toscana. Domenica 17 agosto si è messo in luce a Ribolla con un doppio risultato: un ottimo 22º posto nella classifica assoluta e un ottavo posto nella sua categoria master 7. La sua versatilità si è espressa appieno mercoledì 20 a Grilli di Gavorrano, dove ha affrontato la selettiva cronoscalata del Trofeo Lago dell’Accesa, classificandosi 46º assoluto e sesto di categoria. A conferma di uno stato di forma eccellente, domenica 24 agosto è tornato a gareggiare sullo stesso circuito per il Trofeo del Diavolino, centrando un prestigioso undicesimo posto assoluto e un quarto posto di categoria.

Un agosto ricchissimo di soddisfazioni, quindi, per la Mtb Santa Marinella, che attraverso i suoi atleti ha dimostrato grande competitività.

