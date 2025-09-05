Social
Fatture gonfiate e appalti pilotati a Fiumicino
Viterbo, Battilocchio (Fi): «Solidarietà a Tajani, grazie alle forze dell’ordine»

Alessandra Rosati
TG +24 edizione 5 Settembre 2025

Viterbo: rilasciati i 5 turchi arrestati ieri sera

Sono stati fermati in un b&b di Montefiascone. Dopo gli accertamenti andati avanti tutta la notte, sono tornati liberi
Due auto in fiamme in via Neghelli

redazione web
I residenti chiedono interventi urgenti. Le fototrappole, al momento, risultano inefficaci

Erbacce e cumuli di immondizia: monta la protesta

Lo sfogo dei cittadini esasperati: «Rifiuti ovunque e strade impraticabili»
Avvicendamento con Gabriele Fargnoli passato al Senato. «Ho accettato con grande senso di responsabilità»

Vigili del fuoco, Roberto D’Annunzio il nuovo caposede

Intanto in caserma due nuovi mezzi in sostituzione di quelli obsoleti
L’evento si svolgerà domani a Campo di Mare

“Sup for the cure”, pagaiata contro il tumore al seno

Festeggiati i cento anni di vita di Gina Giannoni

Accanto ai famigliari, agli amici e ai pronipoti, c’era anche il sindaco che l’ha omaggiata coi fiori e una targa
Salta l’edizione 2025 della Festa della Radica: «Le radici profonde non gelano mai»

Delusione dei cittadini e commercianti: “Restiamo senza una delle manifestazioni simbolo delle nostre tradizioni”
