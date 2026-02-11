Allo stadio Felice Scoponi di Tolfa, nella giornata infrasettimanale dedicata all’andata dei quarti di finale di Coppa Italia, il Tolfa Calcio di mister Cafarelli cede 0-2 contro il Real San Basilio al termine di una gara che lascia più di un rimpianto ai padroni di casa. Il risultato finale premia la maggiore concretezza della formazione capitolina, ma non restituisce fino in fondo l’andamento di una partita giocata a viso aperto dai biancorossi, capaci di creare diverse occasioni da rete e di tenere a lungo il pallino del gioco.

Il Real San Basilio 1960 si presenta a Tolfa forte di un percorso importante in campionato. I romani militano nel girone D del campionato di Promozione e occupano attualmente il secondo posto in classifica con 55 punti, a una sola lunghezza dalla capolista. Una stagione di vertice costruita con una rosa di alto profilo, ulteriormente rinforzata nel mercato natalizio con nuovi innesti che hanno aumentato qualità, alternative ed esperienza. Nelle proprie file il Real San Basilio vanta giocatori di categorie superiori, elementi abituati a palcoscenici importanti, e non nasconde le proprie ambizioni: la società punta con decisione sia alla vittoria del campionato sia a un percorso profondo in Coppa Italia. Tra i nomi di spicco figura anche Ciciretti, ex Serie A e protagonista in passato tra i professionisti, simbolo del valore tecnico dell’organico capitolino.

In campo, però, il Tolfa non sfigura affatto. L’approccio è positivo, la squadra di Emiliano Cafarelli costruisce gioco e, sullo 0-0, va vicinissima al vantaggio con due occasioni nettissime che avrebbero potuto cambiare l’inerzia della gara. Il gol, invece, lo trova il Real San Basilio con Tortolano su una punizione dalla lunga distanza, una conclusione diretta che sorprende la difesa e sblocca il risultato. Poco dopo arriva il raddoppio dei capitolini con Scimanna, gol nato da un episodio sfortunato in fase di costruzione dal basso: un errore di comunicazione in area piccola consente agli ospiti di colpire senza dover costruire una vera e propria azione manovrata. Il 2-0 pesa, ma non spegne la reazione del Tolfa, che continua a fare la partita anche nella ripresa, creando altre due o tre occasioni importanti senza riuscire a trovare il gol che avrebbe potuto riaprire il discorso qualificazione.

A fine gara il tecnico biancorosso Emiliano Cafarelli analizza con lucidità e amarezza quanto visto in campo. “Non posso dire niente ai ragazzi perché hanno fatto veramente una partita ottima. Abbiamo avuto due occasioni sullo zero a zero nettissime, clamorose, e non siamo riusciti a segnare. Poi loro su una punizione da trentacinque metri hanno segnato su una palla dritta per dritta, forse c’è stato un piccolo errorino del nostro portiere, e poi su un nostro giro palla dal basso non so che cosa sia successo nella comunicazione, ma dentro l’area piccola hanno sbagliato un passaggio e loro hanno segnato senza far nulla. Così siamo andati sul due a zero. Detto questo abbiamo continuato a fare noi la partita, abbiamo avuto altre due o tre occasioni abbastanza importanti. Non so che dire, non riesco a dire nulla di negativo sui ragazzi perché oggi veramente hanno fatto una buonissima partita. Le cose purtroppo non girano bene, non girano mai molto bene per i ragazzi e speriamo che questa ruota prima o poi giri, perché è veramente difficile spiegare questa sconfitta oggi, molto difficile spiegarla. Però c’è ancora una gara di ritorno e io sono fiducioso che possiamo metterli in difficoltà, nonostante abbiamo affrontato una squadra veramente forte. Penso che l’abbiamo preparata bene e l’abbiamo giocata altrettanto bene”.

Il verdetto dell’andata premia il Real San Basilio, ma il Tolfa esce dal campo con la consapevolezza di potersela giocare anche contro un avversario costruito per vincere. La qualificazione resta complicata, ma non chiusa. Al ritorno servirà una prova di grande personalità, concretezza sotto porta e attenzione nei dettagli, perché la prestazione dello Scoponi ha dimostrato che il divario non è così ampio come potrebbe suggerire il punteggio.

