Il Tolfa è pronto a tornare in campo per un nuovo impegno di campionato, questa volta in trasferta. Stamattina, con calcio d’inizio alle ore 11, i biancorossi affronteranno l’Olimpus Roma in una sfida che si preannuncia impegnativa e ricca di contenuti tecnici. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro M. Ramazzotti, coadiuvato dagli assistenti Benito Eolo Sottile e Constantin Vlad S., come da designazione ufficiale.

La gara si disputerà presso il campo “Gentili A”, in via Vittorio Trucchi 15, nella zona de La Giustiniana. Un appuntamento importante per la formazione collinare, chiamata a confermare il lavoro svolto in settimana e a dare continuità al proprio percorso stagionale, nonostante una classifica che finora non ha restituito appieno quanto espresso sul campo.

Il match rappresenta un banco di prova significativo contro un avversario determinato, indicato alla vigilia come una delle possibili protagoniste del campionato e capace di sfruttare il fattore campo e l’intensità di una gara mattutina. Il Tolfa dovrà scendere in campo con attenzione, compattezza e spirito di squadra, elementi che hanno caratterizzato le recenti prestazioni, cercando di imporre il proprio gioco e di trasformare il lavoro quotidiano in risultati concreti.

A fare il punto della situazione è mister Cafarelli, che guarda alla trasferta romana con realismo ma anche con fiducia nel gruppo: «In questo momento abbiamo tutti i ragazzi disponibili, anche se non nelle migliori condizioni. Stiamo cercando di arrivare a domenica rendendo l’intera rosa quantomeno utilizzabile; poi, durante la sosta, lavoreremo per recuperarli e rimetterli in piena condizione. Affrontiamo una squadra molto buona, partita forte e indicata dai pronostici come una delle protagoniste del campionato. Noi arriviamo con pochi punti alle spalle, ma soddisfatti del lavoro fatto, soprattutto nella gara di mercoledì, dove abbiamo raccolto davvero poco rispetto a quanto creato. La speranza è riuscire a trasformare il lavoro di queste due settimane in qualcosa di positivo e andare alla sosta con maggiore serenità, passando bene le feste».

Tutto è pronto dunque per una domenica di calcio che vedrà il Tolfa impegnato lontano dal proprio pubblico, ma con il sostegno ideale di tutta la comunità sportiva, chiamata a stringersi attorno alla squadra in un momento delicato ma carico di fiducia e determinazione.

