Ora c’è tutta l’ufficialità del caso. Michael Magnesi combatterà il prossimo 29 ottobre a Manila, nelle Filippine, terra d’origine del suo avversario, il naturalizzato statunitense Mark Magsayo. L’indiscrezione circolava da settimane e ne avevamo parlato diffusamente, ma ora è tutto nero su bianco. Quindi una grande occasione per il pugile allenato da Gesumino Aglioti, che sarà impegnato in questo combattimento internazionale, valido come semifinale del Mondiale Gold Wbc per i pesi Superpiuma. Chi vincerà l’incontro in terra filippina, avrà la possibilità di sfidare il campione in carica, l’americano O’Shaquie Foster. Quindi ci sarà grande attesa in città per l’incontro in programma mercoledì 29 ottobre, che avrà una grossa cassa di risonanza. Mark Magsayo, soprannominato il Magnifico, classe 1995, è di un anno più giovane rispetto a Lone Wolf. Il filippino ha svolto il suo ultimo match poco più di un mese fa, vincendo il titolo vacante per le Americhe della Wbc contro Jorge Mata a Las Vegas, città dove risiede.

@RIPRODUZIONE RISERVATA