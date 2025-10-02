Finisce in parità l’andata dei sedicesimi di Coppa Italia. Il Ladispoli fa 1-1 con il Città di Fiano e non sfrutta né il vantaggio, grazie a Tasselli, né la superiorità numerica nella ripresa per l’espulsione di Andreoni, l’autore del pari. Il discorso qualificazione è aperto a qualsiasi esito. Mister Mastrecchia applica il turnover come ampiamente prevedibile alla vigilia. C’è Somma a difendere i pali, in difesa viene arretrato Barros centralmente con Barilaro, mentre Tamburrini e Facecchia agiscono lateralmente. Cruciani, il capitano, viene tenuto in panchina a riposo. In mezzo al campo il play è D’Angeli con Guerra, poi esterni Gafuri e Tasselli e Rodio e Fortuna a completare l’attacco. Bomber Modesti out inizialmente.

Partono meglio gli ospiti e Andreoni dopo due giri di lancette ha sui piedi la palla del vantaggio ma non la sfrutta. Al 3’ altro errore di disimpegno dei padroni di casa e Fiano ancora minaccioso. Al 7’ il Ladispoli passa. Cross perfetto di Gafuri e Tasselli riesce a deviare la sfera all’angolino, il portiere Nasti tocca ma nulla può. Per il giocatore in maglia numero 11 è la seconda rete consecutiva dopo quella messa a segno nel derby col Cerveteri. L’Academy spinge sull’acceleratore e al 13’ Rodio spara alto.

Al 24’ palo di Guerra, il protagonista del derby di domenica, con una conclusione dai 20 metri. Al 28’ invece clamorosa chance per Facecchia che si divora il raddoppio. Nel miglior momento dei tirrenici Andreoni si fa perdonare e sigla l’1-1 dopo essersi girato in area di rigore troppo facilmente. Sul finire di primo tempo botta di D’Angeli da fuori ma centrale. Si va negli spogliatoi.

Nella ripresa squadre più lunghe e tanti cambi da una parte e dall’altra e anche tanto nervosismo. Al 6’ Guerra, dopo un’azione ben manovrata sulla destra, non è lucido per battere in porta. Mastrecchia al 17’ toglie Rodio per inserire Modesti, prima era entrato La Rosa. Un minuto dopo D’Angeli lanciato in profondità colpisce il palo ben smarcato, sulla ribattuta due tiri consecutivi con respinta del difensore prima su Facecchia e poi su La Rosa e sulla seguente carambola Andreoni, già ammonito, commette fallo e viene espulso.

Il Fiano resta in inferiorità numerica. Al 25’ però gli uomini di mister Achille per poco non siglano il 2-1 con Ushe che direttamente su punizione impegna Somma costretto a rifugiarsi in corner. Tanta foga del Ladispoli che però non riesce più a bucare Nasti.

