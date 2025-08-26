Dopo aver svelato i nomi dei giocatori che sono entrati a far parte del gruppo di Gabriele La Rosa, la Ste.Mar 90 presenta anche la divisa che sarà indossata in occasione delle gare casalinghe, che, come tradizione, vedrà i giocatori civitavecchiesi vestirsi di bianco. Ma, quest’anno, qualche piccola modifica c’è stata, così come si può vedere dalle immagini pubblicate direttamente dalla Cestistica.

«La nuova maglia home della Ste.Mar.90 per la stagione 2025/2026 è pronta a far tremare il parquet – hanno dichiarato dal club sui profili dei social network - i nostri colori. La nostra casa. La nostra gente. Non è solo una divisa, è un grido di battaglia. Pronti a viverla con noi? Difendi i nostri colori. Vivi la stagione con noi». Tornando alla nuova divisa, questa, oltre al bianco, espone molto rosso, che si può notare soprattutto sui bordi del colletto e sul fianco, dove è presente una vera e propria banda, mentre il nero ha una porzione decisamente minore. Il motivo della canottiera viene ripetuto anche sui calzoncini.

Prossimamente la società del presidente Stefano Rizzitiello dovrebbe presentare anche la divisa che sarà utilizzata nelle gare in trasferta, che, per ovvi motivi, avrà una tonalita scura, molto probabilmente sul nero. Al di là dell’opinione che si può avere su queste divise, sicuramente rimarranno nei ricordi nel caso la Ste.Mar 90 dovesse tornare a disputare una stagione al top, cosa che sicuramente vogliono tutti i sostenitori che occupano le tribune del PalaRiccucci.

