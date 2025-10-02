Un pari alla fine giusto, che rispecchia quanto visto in campo, con il Cerveteri che raggiunge il pareggio con Tancredi a pochi minuti dalla fine. Contro Villa Adriana finisce 1-1, in una gara nel primo tempo spenta, con più dinamicità nella ripresa. Tuttavia i Cervi, come con il Ladispoli, hanno sfoderato una buona prestazione, andando più volte vicino al goal. Tra due settimane il ritorno, e domenica trasferta a Pianoscarano, squadra a punteggio pieno dopo due gare.

«Ci concentriamo a questa partita, contro una formazione partita bene, che in casa non lascia nulla al caso. Andremo a giocarci la nostra partita, meritiamo di raccogliere punti, sono sicuro che lo faremo, visto il modo in cui la squadra sta giocando – ha raccontato il diesse Oberdan Scotti – i ragazzi non possiamo rimproverare nulla, speriamo che sia passata l’amarezza del derby, ci tenevamo a non perderlo. Lo abbiamo fatto a testa alta, giocando a mio avviso una gara in maniera ordinata, con tanta determinazione e intensità. Dobbiamo tenere alta la concentrazione, sono convinto che alla lunga usciremo fuori alla grande».

