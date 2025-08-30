Una novità di esperienza, una novità dal nome Stefano Casini che nella stagione 2025-26 farà parte dello staff tecnico delle giovanili della Supernova Fiumicino. Il neo rossonero guiderà l’Under 15 ed al suo fianco avrà Andrea Pellegrini e Nicola Profumo nel ruolo di assistenti e Salvatore De Martino in quello di preparatore fisico. Nel corso della sua lunga carriera Casini ha vissuto la prima esperienza con il Borgo Don Bosco, a seguire si è poi seduto sulla panchina della D e delle giovanili del St’Charles Basket Roma, del Sant’Anna Morena, ma soprattutto dell’Alfa Omega dove ha vinto anche il campionato di D e delle Stelle Marine dove ha invece ottenuto risultati interessanti con i gruppi under.

Le parole di coach Casini: «Pronto a ripartire con grande entusiasmo ed anche con un pizzico di emozione, ringrazio la società e Roberto Pasquinelli per avermi dato l’occasione di entrare a far parte dello staff della Supernova che da tempo sta lavorando su concetti molto importanti. Anche durante la prossima stagione, quindi, l’obiettivo sarà prima di tutto quello di aiutare i ragazzi nella crescita umana ed in parallelo anche in quella cestistica. L’augurio è di poter portare più rossoneri possibili in prima squadra nel futuro prossimo».

