Più passa il tempo, più certi legami si consolidano. Fino a diventare inossidabili. È il caso del rapporto tra il Civitavecchia Calcio e Raffaele Costanzi (ma conosciuto da tutti come El Niño), che dal 2005 è il responsabile organizzativo della prima squadra.

«Raffaele è diventato una vera e propria icona per tutto l'ambiente della Vecchia – afferma la società nerazzurra con un post sui social network pubblicato dall’ufficio stampa – tanto che associare la sua persona soltanto al ruolo che ricopre è decisamente riduttivo. El Niño, infatti, si è rivelato negli anni un abile dispensatore di consigli per i giocatori della prima squadra, fungendo da vero e proprio faro per loro, e agevolando anche l'ingresso dei nuovi all'interno del gruppo.

Scherza quando c'è da ridere, motiva quando c'è da tirare fuori il meglio dai ragazzi. Porta allegria e leggerezza a chi ha intorno. Insomma, non proprio cosa da tutti. El Niño, inoltre, nutre un'altra grande passione: quella per l'Under 19 nerazzurra. La segue molto spesso e, quando serve, non è raro trovarlo a bordocampo nelle vesti di guardalinee.

Dire El Niño è come dire ''tuttofare''. Non c'è giocatore transitato per il Civitavecchia Calcio che non lo ricordi per quello che ha lasciato, prima di tutto a livello umano. Oggi, il tributo della società è tutto per lui».

