Dopo la conferma alla guida tecnica di coach Cipriani, in casa Supernova Fiumicino è tempo di completare il puzzle dello staff della DR1 in vista della nuova stagione.

Il club ha ufficializzato i componenti del team tecnico, puntando su un mix di continuità e nuove competenze.

ANDREA PELLEGRINI ANCORA AL FIANCO DI CIPRIANI. La prima conferma riguarda Andrea Pellegrini, giovane e promettente allenatore sul quale la società continua a puntare con convinzione. Dopo aver ricoperto il ruolo di assistente nella DR2 lo scorso anno e per alcuni mesi anche nella stagione 2023/2024, Pellegrini affiancherà nuovamente coach Cipriani nella nuova avventura in DR1.

PREPARAZIONE FISICA NELLE MANI DI LUIGI RAIA. Altro tassello importante è la conferma di Luigi Raia come preparatore atletico. Figura ben nota nel panorama sportivo laziale, Raia continuerà a dirigere l’intera area fisica della prima squadra rossonera, proseguendo così il lavoro avviato nelle ultime stagioni e garantendo continuità in un settore strategico per il club.

GIORGIO FIORETTI ENTRA NELLO STAFF COME ADDETTO AGLI ARBITRI. La novità di spicco dell'imminente annata è rappresentata da Giorgio Fioretti, storico arbitro del territorio e professionista molto stimato nel mondo del basket laziale. Dopo l’esperienza positiva vissuta nei mesi scorsi con la C Unica del presidente Laurenza, Fioretti entra a far parte dello staff della DR1 in qualità di addetto agli arbitri, mettendo al servizio della società la sua esperienza e la profonda conoscenza del regolamento.

Con uno staff tecnico ben strutturato e guidato da profili competenti e affiatati, la Supernova Fiumicino si prepara a vivere una stagione di DR1 ambiziosa, puntando su continuità, competenza e innovazione per affrontare al meglio le sfide del nuovo campionato.

