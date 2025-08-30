CIVITAVECCHIA - Cattedrale gremita per l’ultimo saluto a Claudio La Camera, 71 anni, storico esponente della destra cittadina, scomparso nei giorni scorsi dopo una lunga malattia.

Amici, militanti, amministratori e semplici cittadini hanno riempito la navata per dire addio a una figura che per decenni ha attraversato la politica locale con costanza e lealtà.

A novembre la sua esperienza era stata premiata con la nomina nella dirigenza nazionale del partito, come componente del Dipartimento nazionale pensionati di Fratelli d’Italia; in città era vice-coordinatore del circolo “Giorgio Almirante”.

Oggi il partito si è stretto in modo unito e compatto attorno alla famiglia. All’uscita del feretro, un momento di sobria partecipazione: due bandiere — il Tricolore e il vessillo di Fratelli d’Italia — hanno accompagnato l’ultimo saluto nella commozione generale.

