SANTA MARINELLA – Ancora sangue sulla Statale Aurelia.

Un uomo di 52 anni, Antonio Parasiliti, ha perso la vita ieri mattina in un terribile incidente stradale avvenuto attorno alle 8.30, al chilometro 51,300, nei pressi del Castello di Santa Severa.

La vittima, militare dell’Esercito, stava percorrendo la carreggiata in direzione Roma a bordo del suo scooter per recarsi al lavoro quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto proveniente dal senso opposto.

A bordo del veicolo, che dopo l’impatto è finito fuori strada, c’erano due giovani di Santa Marinella.

L’urto è stato violentissimo e per il 52enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo, nonostante il rapido intervento dei sanitari della Misericordia, che hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia e gli agenti della Polizia locale di Santa Marinella, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati, mentre la salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Grande dolore e sgomento a Santa Marinella, dove l’uomo risiedeva da anni con la moglie e la figlia.

Quello di ieri è il terzo incidente mortale in poche settimane lungo l’Aurelia, dopo quelli che hanno coinvolto la 36enne ladispolana Gioia Fioravanti e l’ispettore della Polizia locale di Cerveteri, Fabio Morolli, su una strada sempre più spesso teatro di tragedie.

Tanto che, nei giorni scorsi è stata la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti a scrivere ad Anas di intervenire per mettere in sicurezza la strada.

