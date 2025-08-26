TARQUINIA - Lunedì prossimo (1° settembre) Tarquinia si prepara a vivere una giornata incantata con il ritorno di Back to Hogwarts, l’evento dedicato al mondo di Harry Potter che, dopo il successo delle passate edizioni, tornerà ad animare il centro storico con atmosfere, personaggi e momenti ispirati alla celebre saga di J.K. Rowling. Organizzato da lextra.news e dalla libreria caffè La Vita Nova, con il patrocinio del Comune di Tarquinia e la collaborazione del Centro di Aggregazione Giovanile, di Arteritmica e del Gruppo TroppoForti, l’appuntamento è gratuito e aperto a tutte le età. Il programma prenderà il via alle 10 presso la libreria La Vita Nova, in via Giosuè Carducci, con l’attesa della partenza del treno per Hogwarts. Alle 11, nella Biblioteca Comunale, si terrà la cerimonia di smistamento, con il Cappello Parlante pronto ad assegnare grandi e piccoli nelle quattro iconiche case: Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso. Nel pomeriggio, alle 17:30, le vie del centro storico ospiteranno la lettura itinerante “Non Serpeverde, non Serpeverde!”, che attraverserà i luoghi più suggestivi della città portando in scena brani tratti dalla saga. Una giuria premierà i costumi più originali con buoni per l’acquisto di libri, invitando così tutti i partecipanti a vivere la magia in costume. Durante la giornata, diverse attività di Tarquinia proporranno pietanze, bevande e prodotti ispirati al mondo di Harry Potter, arricchendo l’esperienza con un tocco creativo e coinvolgente: novità dell'anno, un laboratorio di pozioni a La Vita Nova, da prenotare presso la libreria. “Back to Hogwarts” si conferma così come un appuntamento unico nel panorama del Centro Italia, capace di unire famiglie, appassionati e curiosi in una giornata che celebra la lettura, la fantasia e il piacere di stare insieme.