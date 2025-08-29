TARQUINIA - Ladri in azione sul litorale. Una banda di tre tunisini è stata messa in fuga dal cane di un’abitazione che fortunatamente ha evitato ai tre malfattori di svaligiare l’ennesima abitazione nella città di Tarquinia.

I tre tunisini, immortalati in azione dalle telecamere di un supermercato della città, hanno rubato le chiavi di casa da una macchina lasciata parcheggiata con i finestrini leggermente aperti.

Dal libretto auto, i tre malfattori sono risaliti all’indirizzo di residenza dei proprietari della macchina e quindi si sono allontanati a bordo di un Suv scuro e si introdotti nell’abitazione con l’intento di rubare tutto quello che potevano, approfittando della loro assenza.

Ma mentre erano intenti a svaligiare la casa, il cane ha iniziato ad abbaiare mettendo in allerta i vicini che in poco tempo hanno notato movimenti sospetti in quella casa. I ladri sono quindi stati costretti ad abbandonare “il campo” a mani vuote. Un tentato colpo durante l’ora di pranzo.

All’arrivo delle forze dell’ordine sul posto, i tre ladri si erano già dati alla fuga. I controlli sulle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza posizionate nei pressi del supermercato dove la macchina era parcheggiata hanno poi permesso agli inquirenti di ricostruire l’accaduto e verificare le generalità dei ladri.

Fortunatamente è andata bene ai proprietari della casa, costretti “solo” a rifare le serrature dell’abitazione.

Diversi gli episodi di furti registrati anche questa estate sul litorale, anche se fortunatamente contenuti grazie all’importante azione di potenziamento dei controlli messi in campo dalle forze dell’ordine.

