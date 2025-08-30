La Supernova Fiumicino è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della C Unica a coach Christian Di Giuliomaria. Nato a Roma, coach “Di Giulio” vanta un passato da giocatore di altissimo livello, avendo collezionato - oltre a diverse esperienze in Serie A - 49 presenze con la maglia della Nazionale. Poi, da Milano a Desio passando per Cantù, tantissime esperienze tra le panchine più prestigiose del panorama italiano, fino all’accordo con la Supernova del presidente Laurenza, dove Christian porterà tutto il suo carisma e un’esperienza di altissimo livello.

«Sono molto contento - afferma Di Giuliomaria - di poter far parte di questo progetto e avere il mio primo incarico di senior coach proprio a Roma da dove sono partito nel 1993 direzione Cantù per inseguire il sogno di diventare giocatore. Ora torno a Roma per iniziare un nuovo capitolo dopo alcuni anni nei migliori settori giovanili della Lombardia. Sarà una stagione lunga ed impegnativa in cui tutti dovremmo essere umili ed ambiziosi. Ringrazio il presidente e tutte le componenti societarie per avermi scelto per essere parte di questo percorso importante che la Supernova sta facendo dal settore giovanile alla prima squadra».

