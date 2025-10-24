Il Civitavecchia Rugby cerca continuità dopo lo splendido esordio di domenica scorsa. I biancorossi torneranno in campo questa domenica alle 14.30 quando saranno di scena in casa della Roma Rugby Olimpic. Si gioca la seconda giornata e per i civitavecchiesi è l’occasione per mostrare che il successo ottenuto nella prima uscita contro i Cavalieri Prato per 41-34 non è stato un caso. Il Crc ha 5 punti mentre gli avversari sono fermi a quota zero avendo perso al debutto sul campo de L’Aquila per 27-8. Attenzione però a dare per semplice la gara che attende il quindici guidato da Umberto De Nisi che ricorda il valore degli avversari che nella passata stagione hanno fatto benissimo sempre in serie A.

«Giochiamo contro una squadra – spiega coach De Nisi – che nello scorso campionato è arrivata al secondo posto nel nostro girone. Conosciamo bene il loro valore che è alto. Soprattutto nella mischia e nelle fasi di conquista sono molto forti e in casa difficili da battere. Mi aspetto una partita dura e per noi sarà un altro importante test che ci può far capire a che punto siamo del nostro percorso. Archiviamo la bella vittoria ottenuta col Prato e pensiamo solo alla Roma Rugby Olimpic».

