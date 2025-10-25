CIVITAVECCHIA – Allarme ieri mattina in via Buonarroti, a due passi dal Pincio. A lanciarlo è stato l’imprenditore Mario Benedetti, storico gestore della spiaggia del Pirgo, molto attivo sui social negli ultimi mesi, con post di denuncia legati al degrado in cui versa la città e alle storture amministrative, che non poche grane stanno creando al sindaco Marco Piendibene e alla sua giunta. Un episodio singolare quello che denunciato nelle scorse ore: a quanto pare Benedetti aveva parcheggiato la sua auto a due passi da piazzale Guglielmotti, per fare colazione in un bar nelle vicinanze e al suo ritorno avrebbe trovato sul parabrezza un messaggio scritto su un foglio di carta dal contenuto minatorio. “Chiuditi la bocca altrimenti muori”. Quattro righe scritte a stampatello con inchiostro nero su un foglio piegato in quattro, al centro del quale Benedetti ha rinvenuto un proiettile di pistola calibro 7,65. L’imprenditore ha immediatamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine e sul posto è immediatamente giunta una pattuglia della stazione Carabinieri “Civitavecchia Principale” che ha provveduto a isolare ogni traccia e a raccogliere le prime preziose informazioni riguardanti l’accaduto. Successivamente a via Buonarroti sono arrivati i militari del nucleo operativo per i rilievi scientifici e le successive indagini, nel tentativo di dare un nome e un volto all’autore del gesto. I Carabinieri al momento non escludono nessuna pista.

