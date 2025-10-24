CIVITAVECCHIA – Non ha risposto alla domanda, diretta, del conduttore Stefano Pettinari. Anzi, l’ha accuratamente aggirata, cercando di spostare l’attenzione su altro.

È iniziata così, ieri mattina, l’intervista al sindaco Marco Piendibene nel corso della trasmissione News & Coffee su CivonlineTV, chiamato a commentare le dure parole del segretario del suo stesso partito, Enrico Luciani, che il giorno precedente aveva parlato di una maggioranza “senza sintonia” e di una “discontinuità che ancora non si vede”.

Piendibene, da politico navigato, ha scelto la via dell’attacco, più che della difesa. Un attacco elegante nella forma ma inequivocabile nella sostanza, indirizzato proprio alla testata che lo ospitava: «Devo fare i complimenti alla redazione – ha detto – per la percezione della realtà completamente distorta, enfatizzando un mondo racchiuso in una bolla». E ancora: «La narrazione costruita dalla Provincia è il massimo che si possa fare per dare una visione diversa da quella reale. Ottimo lavoro del giornale, mettere insieme pezzi di puzzle che fanno evidenziare una visione completamente distorta. State ottenendo il massimo risultato per la linea editoriale che vi prefiggete, con tenacia».

Dietro l’ironia, una punta di fastidio. Il primo cittadino ha definito l’intervista a Luciani un “invito mirato”, costruito per alimentare una narrazione “artificiosa” di una città che, secondo lui, “sta invece cambiando profondamente”.

«Abbiamo messo in cantiere progetti che cambieranno Civitavecchia oltre i cinque anni – ha spiegato – e si parla di mancanza di orizzonte?».

Al netto della dialettica, dell'elenco dei progetti e delle iniziative che l'amministrazione ha intenzione di perseguire - tra l'altro già anticipati dallo stesso Piendibene lo scorso mese, nel corso di un'altra intervista televisiva sempre su CivonlineTv - la sensazione lasciata è quella di un sindaco restio a confrontarsi apertamente con le tensioni interne al suo partito. Evidentemente, come si dice, il dente duole dove la lingua batte.

