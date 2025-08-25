In casa Cv Volley arriva un riconoscimento importantissimo. Tra meno di un mese a Carlo Gasparri sarà consegnata la Stella al Merito del lavoro dal Presidente della Repubblica. Carlo Gasparri, direttore generale e membro del Consiglio Direttivo della Civitavecchia Volley fin dalla fondazione della società, riceverà il riconoscimento "per singolari meriti di perizia, laboriosità e moralità, acquisiti durante il corso dell'attività lavorativa".

La cerimonia ufficilale si terrà il 23 settembre presso la Protomoteca del Campidoglio.

La Presidente Viviana Marozza: «Ci congratuliamo con tutto il cuore con il nostro Carlo Gasparri per essere stato insignito di questo riconoscimento importantissimo dal Presidente della Repubblica. Ad un passo dal pensionamento questo è un'ulteriore motivo di gioia che sottolinea tutti i meriti personali di Carlo come la costanza, la serietà e il valore aggiunto in ogni attività lavorativa, e aggiungiamo anche nel volontariato a cui ha preso sempre parte con entusiasmo. Tutta la società e il Consiglio Direttivo della Cv Volley si unisce a Carlo e alla sua famiglia in questo luminoso momento di festa».

