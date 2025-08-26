CIVITAVECCHIA – Domani sera alle 21 alla Calata Principe Tommaso, davanti alla Fontana del Vanvitelli, si terrà il quarto e ultimo appuntamento della rassegna Il Porto Narrato – Quattro luoghi iconici del Porto Storico di Civitavecchia con Roberta Galletta. Protagonista dell’incontro sarà la Civitavecchia Sotterranea, patrimonio ancora poco conosciuto ma ricco di storia e suggestione, al centro di un racconto che unirà archeologia, memoria e prospettive future. Già nel 2017, con otto domeniche di visite guidate, gli ambienti sotterranei di 1500 metri quadrati, un tempo antiche rivendite del pesce e poi sede del Terminal del Gusto, avevano suscitato grande interesse. Si tratta di spazi straordinari, documentati persino nei disegni di Leonardo da Vinci, ma rimasti chiusi negli ultimi anni dopo un tentativo commerciale fallito. Oggi l’area, all’asta a circa 900mila euro, resta un’opportunità culturale e turistica che, come ricordato dalla stessa Galletta, istituzioni e comunità dovrebbero cogliere. La serata, a partecipazione libera e gratuita, è resa possibile grazie al sostegno della Bcc di Roma, operatori locali e dell’Adsp.

©RIPRODUZIONE RISERVATA