CIVITAVECCHIA – Sono partiti i lavori per la realizzazione della rotatoria che collega via Benci e Gatti, Largo Acquaroni e Strada Mediana. Questa mattina operai al lavoro e traffico bloccato per l’inizio dei lavori di realizzazione dell’opera, piuttosto discussa, che va a disciplinare il traffico in un’area in cui il traffico veicolare è piuttosto importante. Fortunatamente i lavori sono iniziati prima dell’avvio del nuovo anno scolastico e, quindi, dell’assalto - soprattutto nelle prime ore della mattina - da parte di genitori e alunni diretti a scuola in quella che è una delle direttrici principali cittadine. Si tratta di un’opera importante di cui molto si è discusso negli scorsi mesi visto che per diverso tempo l’area è stata delimitata da una rotatoria provvisoria, fatta di ostacoli removibili e, poi, dalla segnaletica stradale. Diversi cittadini hanno sottolineato la pericolosità dell’area dove spesso gli automobilisti hanno l’abitudine di non rallentare in vista della rotatoria.

