LADISPOLI – Ancora un investimento mortale sui binari, il secondo tra l’altro nella stessa giornata sulla Fl5. Ieri sera, poco prima delle 22, una persona è stata travolta e non ha avuto scampo all’altezza di Palo Laziale. La circolazione è stata sospesa tra Ladispoli e Maccarese per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria, come confermato da Rfi. Si sono attivati i bus sostitutivi di Trenitalia per trasportare i pendolari nella Capitale fino all’alba di questa mattina. Ovviamente inevitabili i disagi mentre i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito variazioni e fatto registrare ritardi. La situazione è tornata via via nella norma intorno alle 5 del mattino.

