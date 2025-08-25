CIVITAVECCHIA – Nuovo episodio di inciviltà a Civitavecchia, e questa volta nel cuore del centro storico. Ieri infatti, in piazza Leandra, gli operatori di Csp hanno rinvenuto cumuli di rifiuti abbandonati nella storica piazza. Come si può vedere dalle foto, diversi sacchetti di rifiuti sono stati abbandonati senza alcun rispetto per la raccolta differenziata e il decoro urbano. Una mancanza profonda di rispetto verso l’intera comunità, compreso chi ogni giorno si impegna per mantenere pulita la città.

«Chi sporca la città manca di rispetto a tutta la comunità – ha denunciato il sindaco Marco Piendibene – su questi comportamenti tolleranza zero».

Comune e Csp ribadiscono, ancora una volta, l’importanza di rispettare le regole e invitano i cittadini a segnalare eventuali episodi di degrado urbano per contribuire al mantenimento del decoro della città, in considerazione anche delle nuove e recenti disposizioni previste dal decreto-legge 116 dell’8 agosto 2025, che introducono misure più severe contro l’abbandono di rifiuti.