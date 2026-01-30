Con la serie A ferma per il turno di Coppa Italia che per gli Snipers TECNOALT è stato anticipato a domenica scorsa, la scena va tutta al settore giovanile della Cv Skating, vero e proprio rullo compressore nelle fasi zonali.

Domenica scorsa in quel di Civitavecchia sono arrivate, come ormai è abitudine, solo vittorie per i team giovanili targati Marco Liberati SRL.

L'under 12 ha vinto il recupero della giornata di campionato per 7-1 contro i pari età del Velletri. I colleghi più grandi dell'under 16 hanno vinto per ben tre volte contro i Kings Messina per 19-1, 14-0 e 14-1. Entrambi i team viaggiano a punteggio pieno in classifica.

«L'hockey giovanile ci regala sempre grandi soddisfazioni, non solo dentro al campo, ma anche e soprattutto fuori dal campo - afferma il presidente Riccardo Valentini - è stato un piacere ospitare gli amici del Messina/Cagliari, segnale di un movimento che sta nascendo anche in zone geografiche in cui l'hockey era poco conosciuto. I gruppi sono molto numerosi ed eterogenei, è un piacere vederli crescere sia come atleti, sia come persone. Un grande grazie al nostro sponsor Marco Liberati SRL che ci dà un fondamentale aiuto in questo percorso».

Questi i giocatori presenti:

Under 12: Alice Carusi, Gabriele Betti, Raffaele Giannini, Alberto Longo, Valerio e Dario Serafino, Amelia Mancini, Marco Morra, Damiano Giunta, Sebastian Carusi, Rachel Campolungo, Andrea Ranzi. Allenatrice: Laura Giannini.

Under 16: Diego Focosi, Lorenzo Muratore, Emanuele Tranquilli, Ludovica Giancola, Suami Tofi, Matteo Ranzi, Chiara e Simone De Meo, Kevin Attanasio, Alessio Di Candia, Stefano Travaglione, Emiliano D'Ambrosi, Duc Tam Bernini, Desirè Capodimonte, Michael Cacciatori. Allenatrice: Laura Giannini.

