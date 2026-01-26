CIVITAVECCHIA – La Cisl Fp annuncia con soddisfazione il raggiungimento di un importante accordo con la Direzione Generale della Asl Rm4 guidata dalla dottoressa Rosaria Marino. «L’attività di negoziazione serrata, condotta in questo periodo sui tavoli specifici aziendali, ha permesso di scongiurare una crisi occupazionale e organizzativa imminente – spiegano dal sindacato – l’ulteriore proroga di un mese alla ditta che gestisce gli OSS eviterà la messa in pericolo del benessere dei lavoratori sia pubblici che privati, tema su cui l’Amministrazione ha dimostrato sensibilità. Inoltre si avrà più tempo a disposizione per definire ulteriori linee strategiche, tanto per i dipendenti amministrativi quanto per i sanitari».

Questo accordo, come ricordano dalla Cisl Fp, giunge a pochi giorni da quello sottoscritto in Regione riguardante i dipendenti Acapo, con l’attivazione di ammortizzatori sociali per l’Anno 2026.

«Grazie alla determinazione della nostra sigla sindacale, l’Azienda si è impegnata su punti fondamentali».

Piano Assunzionale e Internalizzazioni: È stato definito un piano per coprire eventuali vuoti lasciati dal personale amministrativo, nelle more anche di ulteriori scorrimenti della attuale graduatoria dei coadiutori, che sarà successivamente messa a disposizione anche per altri enti, e della graduatoria del concorso OSS di Tor Vergata attivando un coordinamento tra Asl per garantire quanto più possibile il principio di territorialità. Già da subito arriveranno nuove risorse OSS ed altre saranno man mano integrate. Inoltre, le nuove Case e Ospedali di Comunità non graveranno sul personale esistente, ma godranno di risorse dedicate per evitare il sovraffaticamento dei reparti.

Nessun demansionamento: L'accordo ribadisce il rispetto del CCNL 2022 2024 che ci pone come principali interlocutori dell’Amministrazione. Infermieri e amministrativi non sopperiranno a carenze di altri profili, garantendo così la qualità dell'assistenza clinica e l'efficienza dei processi.

Buoni Pasto: L'Azienda ha accolto le Nostre istanze garantendo che è in corso una interlocuzione continua con la Regione Lazio, in modo da uniformare l’erogazione dei buoni pasto per i turni eccedenti le 6 ore, così come previsto dal contratto da Noi sottoscritto.

Welfare Aziendale: Verranno attivati strumenti di Welfare Aziendale a beneficio dei dipendenti con dei tavoli tecnici e di negoziazione dedicati già nelle prossime settimane, ponendo al centro del confronto la conciliazione tra vita lavorativa e privata.

«Questo accordo dimostra che il sindacato di proposta vince - dichiara Cisl Fp Comparto Asl Rm4 – abbiamo evitato lo scontro frontale, mantenendo aperto il dialogo con l’amministrazione e ottenendo soluzioni concrete. Non smetteremo di vigilare affinché ogni punto dell’intesa venga rispettato nei tempi stabiliti, a tutela della dignità di tutti i lavoratori, pubblici e privati».