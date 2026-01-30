Social
venerdì, 30.01.2026
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa Venerdì 30 Gennaio 2026
Il caso

«Riprese le attività di chirurgia e ortopedia»

Gli operatori sanitari dell’ospedale di Tarquinia prendono le distanze dal Comitato: «L’Azienda sta lavorando in maniera s
Il fatto

«Beni culturali, quasi 2 milioni di euro per la Tuscia»

Rotelli (FdI): «Investimenti per riqualificare edifici di pregio». Da Civitella d’Agliano a Montefiascone, da Bolsena a San Lorenzo Nuovo, ecco la ripartizione
Il fatto

Viterbo: ospedale grande degli Infermi, bonificati i locali

Rimosse più di 30 tonnellate di rifiuti dalla struttura destinata diventare borgo della cultura, ieri il sopralluogo della Regione, Daniele Sabatini (FdI): «Il progetto di recupero va avanti»
Il fatto

Viterbo: il procuratore capo Mario Palazzi in visita al comando provinciale della guardia di finanza

L’incontro è stata l’occasione per rimarcare l’importanza di una sinergica e proficua collaborazione tra le due istituzioni
Il fatto

Viterbo: principio di incendio nell’azienda di trattamento rifiuti

In fiamme un cumulo di carta ammassato nel cortile esterno. I dipendenti evacuati per precauzione
santa severa

Castello, la Regione assicura: «Nessun rischio chiusura»

redazione web
Il caso

Acqua staccata in una palazzina: scatta la protesta

L’amministratore condominiale potrebbe presentare una denuncia
Proloco Due Casette, volontari e scuole e lavoro. Le stagioni le protagoniste di quest’anno

A Cerenova è fermento: il carnevale dei bambini sta arrivando

Sonia Bertino
piazza regina margherita

L’arte scende in campo per difendere gli alberi

Intanto si attende la perizia richiesta dalla Soprintendenza. Poesie, dipinti e citazioni sono però stati rimossi dopo qualche ora
Daria Geggi
