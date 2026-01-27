SANTA MARINELLA - Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Santa Marinella, dove un vasto incendio ha interessato una grande villa abbandonata in via Albisola. L’allarme è scattato intorno alle 17.30 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Civitavecchia, che all’arrivo si sono trovati di fronte a un incendio ormai generalizzato, con l’intera struttura avvolta dalle fiamme.

L’edificio, sviluppato su tre piani fuori terra per una superficie di circa 200 metri quadrati ciascuno, presentava un elevato carico di incendio a causa della notevole quantità di materiale di risulta accumulato all’interno. Secondo le prime informazioni, la villa sarebbe stata utilizzata come ricovero da persone senza fissa dimora.

Le operazioni di spegnimento, coordinate dal capo reparto Bonifazi, hanno visto impegnato l’equipaggio della squadra 17A con il supporto dell’autobotte AB17. L’intervento si è rivelato particolarmente complesso: mentre una parte della squadra era impegnata a domare le fiamme, un altro gruppo ha effettuato le operazioni di ricerca per escludere la presenza di persone all’interno dello stabile. Fortunatamente, gli accertamenti hanno dato esito negativo e non sono stati trovati occupanti.

Grazie al tempestivo e prolungato lavoro dei Vigili del fuoco, è stato possibile evitare ulteriori danni strutturali all’edificio e scongiurare la propagazione dell’incendio alla fitta vegetazione che circonda la villa. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia locale per i rilievi del caso e la gestione della sicurezza dell’area.