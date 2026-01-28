SANTA MARINELLA -Pioggia e vento forte si sono abbattuti a Santa Marinella nel corso della giornata.

Nella mattinata, un esteso blackout elettrico ha interessato gran parte del centro cittadino paralizzando attività commerciali e uffici pubblici.

La mancanza di energia elettrica, causata con ogni probabilità da guasti alle centraline sotterranee allagate dalla pioggia battente, ha costretto i titolari dei negozi a non alzare le saracinesche delle proprie attività fino alle 11.15 circa

Impossibile utilizzare registratori di cassa, POS e sistemi di illuminazione.

Disagi pesanti anche negli uffici del centro, dove l'assenza di rete internet e corrente ha reso impossibile lo svolgimento delle regolari attività amministrative anche presso l'ufficio di Poste italiane.

La zona interessata è stata quella che dall'incrocio con via Cripi arriva fino a piazza Civitavecchia.

Le squadre dei tecnici dell'Enel si sono messe subito al lavoro per individuare il punto critico. Secondo le prime informazioni, l'intensità della pioggia avrebbe saturato i canali di scolo, provocando infiltrazioni nei nodi di distribuzione elettrica.

"Siamo stati fermi dalle sette e mezza del mattino- ha commentato il titolare di un bar di Via Aurelia- Senza macchine del caffè e frigoriferi, non abbiamo potuto offrire alcun servizio. È stato un danno economico non indifferente per un'intera mattinata di lavoro." Interruzioni dell'elettricità sono state segnalate in altre zone.

Non è la prima volta che in città, a seguito delle abbondanti piogge, si verificano interruzioni della corrente elettrica.

La situazione è poi comunque tornata alla normalità nel corso della giornata.

Il forte vento ha invece creato disagi soprattutto nella parte sud della città. Nella zona Quartaccia Ponte Nuoco raffiche di vento a oltre 40 km orari e una tromba d'aria hanno recato danni alle aziende floricoltrici, come già accaduto in passato. In particolare si segnalano danni all'azienda Pistola, che nel 2024 aveva subito ingenti danni. Serre divelte e scoperchiate, coltivazioni rovinate.

Resta alta l'attenzione sui corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale per prevenire possibili esondazioni. Il mare molto mosso ha invaso gli arenili di Santa Marinella e Santa Severa.